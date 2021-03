"Coi dati che stanno emergendo che tutta la regione passi in zona rossa è nelle cose. ... L'incidenza dei casi è, negli ultimi 7 giorni, sopra i 250 per 100mila abitanti e negli ospedali abbiamo una saturazione dei reparti del 45% in terapia intensiva e del 49% in quelli Covid".

Questo è quanto dichiarato a Timeline, su Skytg24, da Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna, dove l'amministrazione regionale aveva già comunque rafforzato le misure anti-contagio a Modena, Bologna e per tutta a Romagna, mentre il resto delle province è in zona arancione, esclusa Reggio Emilia che è arancione scuro.

Il presidente Bonaccini però si consola così:"Siamo fra le regioni che vaccinano di più, dati della Fondazione GIMBE. Anche nella giornata di ieri, oltre 17mila somministrazioni. Ma siamo organizzati per farne molte di più: 45 mila al giorno, oltre un milione al mese. Il Governo ha annunciato l'arrivo in Italia da aprile di milioni di dosi. Noi siamo pronti. Ma arrivino davvero, perché non sono tollerabili altri ritardi e tagli alle forniture da parte delle multinazionali che hanno peraltro ricevuto risorse pubbliche per la ricerca".