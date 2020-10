La pioggia ha caratterizzato l'intero svolgimento del GP di Francia di MotoGP che si è disputato domenica a Le Mans ed il primo a farne le spese, alla curva 3 subito dopo il via, è stato Valentino Rossi, uscito di scena senza neppure aver completato il primo giro.

Davanti è show Ducati con Petrucci (Ducati) e Miller (Pramac) che prendono il comando alternandosi in testa alla gara, seguiti dall'altro ducatista ufficiale, Dovizioso.

Dopo metà gara, Rins (Suzuki) si fa sotto e tenta in un colpo solo di superare tutte e tre le Ducati che lo precedevano, riuscendo comunque a portarsi al secondo posto dietro Petrucci.

La rincorsa dello spagnolo si interrompe poco più tardi quando anche lui cade alla curva 3, facendo intravedere per le Ducati la possibilità di un primo e secondo posto sul podio, dopo il ritiro di Miller per problemi al motore.

L'ipotesi sfuma nel corso degli ultimi tre giri, con il forlivese che si vede superato prima da un più che sorprendente Alex Marquez (Repsol Honda Team) e successivamente da Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) e si deve così accontentare del quarto posto, seguito da Johann Zarco (Esponsorama Racing) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3).







Settimo posto per la Honda LCR di Takaaki Nakagami che ha tagliato il traguardo davanti a quella ufficiale di Stefan Bradl. Deludenti oggi le Yamaha, penalizzate anche dalle condizioni meteo, con Quartararo (Petronas Yamaha SRT) che ha tagliato il traguardo solo nono davanti alla Yamaha ufficiale di Vinales, decimo, mentre Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) si è ritirato.

La lotta per il titolo iridato resta apertissima e sempre più incerta, con Quartararo che conduce la classifica con 115 punti, davanati a Mir con 105, Dovizioso con 97 e Vinales 96.

Tra una settimana le moto saranno di nuovo in pista in Spagna per il GP di Aragon.