Il divertimento è ripartito, per fortuna. Ma come divertirsi senza perdere tempo? Come scegliere il locale giusto e soprattutto le persone giuste con cui divertirsi e far festa, perché no, fino al mattino? A tutto questo, e a molto altro, pensa Swagnite, community internazionale dedicata a social eating & night out, ovvero a divertirsi nei locali. Basta scaricare la App o cliccare sul sito per trovare in ogni momento tutto il meglio del divertimento delle città, a portata di click, senza perdite di tempo. Perché Swag sta per svago, fare pazzie, uscire dai schermi; Nite invece significa serata o notte tutta da vivere.

Tutta l'energia gli Swagniter la conservano per divertirsi, visto che al resto pensano la App e la community. Chi scarica Swagnite trova immediatamente, sul telefonino, il locale e/o l'evento perfetto per quel preciso istante: prenotando i servizi di partner e locali, gli Swagniter risparmiano tempo e denaro... e socializzano tra di loro in modo rapido e innovativo. Inoltre, grazie ad al programma Reward, ottengono servizi e/o denaro presentando Swagnite ai propri amici e condividendo il divertimento.

Su Swagnite c'è di tutto: brunch, pranzi, aperitivi, cena o dopocena, biglietti di ingresso o tavoli in discoteca, oppure entrare in lista Swagnite (…) nei club o agli eventi. Tutto qui? No. A breve, Swagnite proporrà anche viaggi evento per scoprire la nightlife e il divertimento delle metropoli del pianeta e prodotti esclusivi pensati per vuol vivere tutta la settimana come se fosse il weekend.

E allora, che aspetti?

https://www.instagram.com/swagniteofficial/

Uno dei più recenti post di Swagnite su Instagram

https://www.instagram.com/p/COSED4GJ2jX/

https://www.swagnite.com/