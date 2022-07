Sono 64 i comuni francesi in cui è stata segnalata una temperatura record mai raggiunta in precedenza, al culmine dell'ondata di caldo che ha colpito anche la Francia nelle ultime ore. I record sono stati registrati principalmente lungo la costa atlantica.

Temperature anomale, anche se si dovrebbe dire incredibili, in Inghilterra, soprattutto nel sud del Paese dove il termometro fa segnare i 40 gradi: 40,2° C la temperatura registrata a Heathrow questo pomeriggio, così come a St James's Park nel centro di Londra.

Sempre rimando nel Regno Unito, drammatiche le immagini dell'incendio che diffusosi dai prati vicini ha colpito il villaggio di Wennington, a est della capitale Londra, dove le fiamme si sono propagate ad alcune abitazioni.

Tutto è causato dalla cupola termica che la scorsa estate aveva interessato Canada e Stati Uniti e che quest'anno la ritroviamo sopra gran parte dell'Europa.

Per gli esperti de IlMeteo.it, in Italia si prevede un'intensificazione del caldo con temperature che al nord e al centro già da domani dovrebbero raggiungere anche i 42°, mentre il versante adriatico ed il sud vivranno una fase più calda a partire dal prossimo weekend.