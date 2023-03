Nel corso della giornata di mercoledì la Presidente Meloni, anche alla Camera, ha espresso le posizioni del governo sui temi che saranno trattati nel Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a Bruxelles.

Durante il dibattito, la Presidente ha nuovamente posto l'accento sulla questione migranti, come aveva fatto in precedenza al Senato, dichiarando di aver sentito molte cose false anche in quell'aula per poi aggiungere che ciò è una buona cosa, perché a suo dire dimostrerebbe che non ci sono stati errori da parte del governo.

Ha poi riconfermato che effettivamente il governo ha già detto tutto quello che c'era da dire sul naufragio di Cutro e che le forze politiche di opposizione non devono accusare l'esecutivo senza prove concrete.