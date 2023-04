In occasione del centenario di Triennale Milano, il Museo del Design Italiano, diretto da Marco Sammicheli, si presenta in una veste rinnovata con una nuova selezione di oggetti e un nuovo allestimento, progettato da Paolo Giacomazzi Design Studio e attraversando i cento anni della storia della Triennale con un percorso che parte dalla fondazione dell’istituzione nel 1923 arrivando ai giorni nostri, con oltre 300 pezzi scelti fra i 1600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

Triennale Milano ha inoltre presentato le mostre Droog30. Design or Non-design? (15 – 23 aprile) e Lisa Ponti. Disegni e voci (15 aprile – 7 maggio), a cura di Salvatore Licitra e Damiano Gullì.