Ormai è evidente che il no-USA non è un'opinione ma uno stato d' animo che fa perdere lucidità e pertanto nasconde agli interessati questioni che potrebbero addirittura portare acqua al loro mulino.

Questo è dovuto al fatto che dietro al no-USA si nasconde, più o meno consapevolmente un gagliardo pro-Russia/comunismo che forse è il sentimento maggiormente responsabile del loro atteggiamento.

Funziona così: la Russia di Putin, per disgrazia dei filorussi, si è resa protagonista di indifendibili nefandezze che sono ormai sotto gli occhi di tutti. Trattandosi di nefandezze, appunto, indifendibili, i filorussi si trovano in difficoltà e pertanto, nel tentativo di uscire dall'angolo, vanno a caccia di episodi altrettanto condannabili ma che vedono come protagonisti gli USA.

E quindi è una caccia puntigliosa ai vari Viet-Nam, Hiroshima, Nagasaki, Sud America, Iran e chi più ne ha più ne metta cercando di bilanciare con questi episodi le atrocità commesse ora e allora dagli ineffabili comunisti presenti e passati, il tutto tralasciando malandrinamente le motivazioni che hanno animato nella storia più o meno recente i tanti tragici avvenimenti.

Per inciso in pieno furore no-USA qualcuno ha tirato fuori il bombardamento di Dresda, ma ha dimenticato quello di Conventry (da cui la parola coventrizzare), chiuso l' inciso.

Esempio: il preteso "espansionismo NATO" è da condannare, ma l' espansionismo storico dei regimi comunisti in Corea e nel Sud-Est Asiatico, era un bellissimo tentativo da approvare e sottoscrivere al grido di: la democrazia non si può esportare con i carri armati ma il comunismo si (tra l' altro i filorussi nostrani dimenticano che vivono in regime democratico che tale è grazie all' America).

Fatta questa premessa, perché si parla di ottusa miopia ?

Perché dai no-USA, salvo errore, ancora non ho sentito levarsi urla di sdegno per la tante stragi che avvengono periodicamente negli States ad opera di pazzi scatenati ai quali un sistema incosciente permette di dotarsi di armamenti micidiali, non da difesa personale ma da guerra. Che ci fa un impiegato di banca con un mitra d'assalto appeso al muro e una cassetta di munizioni nella dispensa? Per "difendersi" secondo la Costituzione Americana, non bastano pistole fucili da caccia ?

Qui sì che i no-USA avrebbero gioco facile, ma purtroppo la faccenda è roba interna che non coinvolge il confronto democrazia/assolutismo e pertanto a loro non interessa. Eppure si tratta di una scelleratezza dovuta ad una invincibile lobby delle armi la cui influenza è indegna di un paese civile e che criticare aspramente non è solo consentito ma addirittura doveroso.

Ecco perché sono miopi.