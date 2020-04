Domenica sera, il premier inglese Boris Johnson è stato ricoverato a causa della Covid-19 al St. Thomas Hospital di Londra, anche se ufficialmente il nome dell'ospedale non è stato reso noto alla stampa.

Dopo che 10 giorni fa aveva scoperto di essere positivo al coronavirus, Johnson presentava ancora i sintomi della malattia: febbre alta e tosse. Per tale motivo è stato portato in ospedale a scopo precauzionale su consiglio del suo medico, in base a quanto riportano fonti di Downing Street.

Il premier britannico è ancora in carica e formalmente è lui a guidare il governo. In questo momento, non esiste un incarico di vicepremier nel governo di sua Maestà, l'ultimo a ricoprirlo è stato Nick Clegg sotto David Cameron. Pertanto a fare le funzioni di Johnson, almeno negli appuntamenti in pubblico, sarà il ministro degli Esteri Dominic Raab, in quanto Primo Segretario di Stato.

Lunedì mattina, Johnson risultava ancora ricoverato in ospedale.