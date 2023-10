Fino al 12 novembre 2023 “La Città Ideale” arricchisce la stagione autunnale dello spazio urbano di Roma da Torpignattara a Centocelle con espressioni artistiche di ogni tipo, dalla musica ai muri d’arte condivisi. Si riapre così il dialogo delle periferie con l’arte, a partire dai luoghi della quotidianità cittadina, tra mercati, strade, cortili e giardini.

Si comincia con “Il Muro Ideale”, un’opera d’arte pubblica già installata il 21 ottobre che rimarrà a disposizione dei cittadini fino al 12 novembre, giorno della sua distruzione, a Largo Bartolomeo Perestrello. Il progetto di Kontra Moenia intende coinvolgere l’intero quartiere di Torpignattara in un’opera d’arte condivisa, stimolando la cultura sociale dal basso. Sul Muro Ideale, infatti, si potrà scrivere e disegnare liberamente, chiunque potrà lasciare un segno del proprio passaggio.

Fino al 12 novembre si svolgeranno anche una serie di attività collaterali intorno all’opera di Kontra Moenia, tra laboratori creativi, progetti grafici e fotografici, anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. È il caso di “MANIFESTO!” a cura del Collettivo EPG, sabato 28 ottobre alle ore 11:00 e mercoledì 8 novembre alle ore 16:30, un progetto grafico che grazie all’uso dell’intelligenza artificiale raccoglie e rielabora quanto scritto sul Muro Ideale, generando dei poster da affissione.

Una risposta visiva del Muro Ideale che arriva anche sabato 4 novembre e domenica 12 novembre alle ore 15:00 con “The Wall”, un progetto fotografico digitale a cura di Margherita Masè che trasforma il feed dell’account Instagram @kontra.moenia in un wall digitale con i volti delle persone che hanno contribuito alla realizzazione di Muro Ideale.

A seguire, il 4 novembre alle ore 16:30, c’è spazio anche per il laboratorio creativo per bambini a cura di Valeria Deli.

La chiusura del progetto il 12 novembre alle ore 16:30 sarà affidata a Kontra Moenia e al Collettivo EPG nel racconto di tutte le attività che hanno dato vita al Muro Ideale nel corso delle sue tre settimane di installazione, prima di un’azione collettiva finale che culminerà nella distruzione del Muro Ideale stesso.

Tra giovedì 9 novembre e domenica 12 novembre dalle 16:00 alle 20:00 torna anche Opera Taxi, la performance musicale itinerante all’interno di un taxi per 4 spettatori alla volta, con una replica ogni 30 minuti, che vuole invadere di musica le strade dei quartieri di Torpignattara, Centocelle, Pigneto e Mandrione, per una riscoperta della cultura musicale a partire dal divertimento e dal gioco.

Giovedì 9 novembre la partenza del taxi sarà da Piazza Malatesta, per una performance musicale itinerante tra le strade del Pigneto. Venerdì 10 novembre si parte da Piazzale delle Gardenie per le strade di Centocelle, mentre sabato 11 novembre è il turno di Largo dei Savorgnan e le strade di Mandrione. Opera Taxi si conclude il 12 novembre con partenza da Largo Bartolomeo Perestrello e l’ultimo viaggio musicale itinerante tra le vie di Torpignattara.

Nell’edizione autunnale de “La Città Ideale” c’è spazio anche per Bar Campioni – Trops di Giacomo Bottoni, Simone Giacinti, Matteo Cirillo, Giovanni Bonacci e Munendo, venerdì 10 novembre alle ore 19:00 in via dei Gordiani 5. Si susseguiranno una serie di monologhi sul lato nascosto dei personaggi sportivi, tra storie sport, uomini, ultimi, vincitori e vinti.

La Città Ideale - edizione autunnale è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2023 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

