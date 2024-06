Un brano che fonde le sonorità italodisco a quelle dance anni 90

Una canzone che parla dell’emancipazione e liberazione delle donne da una cultura retrograda del possesso.

«“Cuore in Pace” è una canzone che parla dell’emancipazione e liberazione delle donne dagli uomini che mettono in atto uno schema di rapporto retrogrado e che ci vogliono dipendenti. Quando l’ho scritta nel giugno 2022 nutrivo l’intimo desiderio di poter regalare a chi lo ascoltasse un momento di allegria che infondesse speranza e trasmettesse la sensazione e la consapevolezza che la felicità è già presente in ognuno di noi, basta tenderle una mano: “è già qua”» Anita Brightfly

“Cuore in Pace (Remix)”, il nuovo singolo di Anita Brightfly, è un invito a liberarsi da rapporti tossici e negativi e a scoprire la felicità che è già presente in ognuno di noi.

Il riff di sintetizzatore richiama i classici del genere 90, mentre il groove di batteria e il basso ad ottave richiamano la italodisco. Questi elementi fusi insieme creano un mix perfetto sia da ballare che da ascoltare. Questa scelta stilistica è volta a valorizzare l’immediatezza della melodia, creando un’atmosfera che unisce l brano è stato scritto e composto da Anita Festa (in arte Anita Brightfly), il remix è stato realizzato da Revenant & Mr.Mine.

Anita nasce a Londra il 19 agosto del 1970 da madre francese e padre italiano. La predilezione e la propensione per l’arte, nelle sue svariate modalità espressive, le fa desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo e finalmente nel 2020 trova un appiglio da dove cominciare.

Alla fine del 2021 pubblica il suo primo brano cantautorale “Let me”, mentre l’anno successivo escono i singoli “Memo Audio” il 4 maggio e “Cuore in pace” il 3 dicembre.

A settembre 2024 esce “Amorevole Tu”, il primo brano autoprodotto, seguito il 19 aprile da “Iene”. Il 7 giugno 2024 esce il remix di “Cuore in Pace”, voluto e prodotto dalla cantautrice e realizzato da Revenant & Mr. Mine.

