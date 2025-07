Un Appello Globale per la Democrazia, la Pace e la Giustizia Sociale: Contro l’Ascesa del Potere Oligarchico e la Corsa agli Armamenti. In un momento storico segnato da crisi climatiche, guerre e profonde disuguaglianze sociali, un fronte internazionale di organizzazioni per la pace, la giustizia sociale e ambientale lancia un appello chiaro e urgente: «Per una democrazia che garantisca pace e prosperità per tutti».

Promosso da realtà di primo piano come International Trade Union Confederation (ITUC), Greenpeace, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), International Peace Bureau (IPB), Oxfam e 350.org, l’appello ha raccolto l’adesione di numerose altre organizzazioni impegnate nella costruzione di un mondo più equo, tra cui la Rete Italiana Pace Disarmo (RiPD), il Democracy and Workers’ Rights Center of Palestine, PAX Christi International, Wilpf, Peace Boat e molte altre.

In vista dell’80° anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, i promotori chiedono ai governi e alle istituzioni internazionali di riaffermare l’impegno per un mondo libero dalle armi nucleari e di invertire la rotta delle priorità globali, mettendo lo sviluppo sostenibile e il benessere umano al centro delle agende politiche, invece del militarismo.

Il documento non si limita a un generico appello alla pace. Denuncia apertamente quella che definisce come la vera minaccia alla sicurezza collettiva globale: un “colpo di Stato dei miliardari”. Non si tratta di retorica: secondo i firmatari, la concentrazione estrema di ricchezza e potere nelle mani di un’élite ristretta sta erodendo la democrazia e favorendo la proliferazione di regimi autoritari, l’aumento delle diseguaglianze, il cambiamento climatico e il rafforzamento dei complessi militari-industriali.

Con un’analisi dura ma lucida, l’appello denuncia come l’1% più ricco della popolazione mondiale detenga più ricchezza del restante 95%, perpetuando un ciclo di povertà, instabilità politica e repressione. La conseguenza è una pericolosa deriva autoritaria: governi sempre più disposti a investire nella spesa militare piuttosto che nei servizi sociali, nella sanità o nell’educazione, alimentando così disuguaglianze e tensioni sociali.

Secondo i promotori, la sicurezza globale non si costruisce con le armi, ma con politiche che promuovano il lavoro dignitoso, la giustizia economica e climatica, la solidarietà internazionale e il welfare. L’attuale direzione politica di molti Paesi, invece, punta sull’espansione militare a scapito della protezione sociale, contribuendo all’aumento del costo della vita e al taglio dei programmi essenziali per la popolazione.

In questo contesto, il messaggio è netto: la militarizzazione delle politiche pubbliche non è una risposta ai problemi del mondo, ma una parte del problema stesso. Solo spezzando il potere concentrato di pochi e rilanciando un autentico multilateralismo dei diritti si potrà costruire una pace duratura e un futuro vivibile.

Questo appello non è solo simbolico. È un atto di resistenza politica e civile contro un sistema globale sempre più sbilanciato a favore di pochi privilegiati. È anche un invito a tutti i cittadini, movimenti e istituzioni a prendere posizione e agire.

L’alternativa è chiara: continuare a seguire una rotta che porta dritti al collasso sociale, ambientale e democratico, o iniziare a costruire un nuovo paradigma fondato su giustizia, equità, cooperazione e disarmo.

Il tempo delle mezze misure è terminato.



(Fonte: adista.it)