MOSCA-Vladimir Putin non ha chiuso la porta, ma nemmeno l’ha aperta. Il leader russo, interrogato su un possibile incontro con Zelensky, ha confermato che "è possibile", a patto che si creino "le condizioni". Un’affermazione che, nella sostanza, conferma l’opposto: non c’è alcun passo concreto in quella direzione. È una formula di sospensione, utile a rimandare, a diluire, a mantenere l’ambiguità operativa. Nel frattempo, la guerra continua.

Il Cremlino ha però rilanciato su un altro fronte: l’ipotesi di un vertice con Donald Trump, probabilmente negli Emirati Arabi. È una proposta che si commenta da sola. Gli Emirati, partner pragmatici e disinvolti nelle relazioni internazionali, si prestano bene a ospitare incontri simbolici. Non è una novità: da tempo offrono il loro territorio come teatro diplomatico. Il punto, però, è il contenuto più che il contenitore. Che cosa verrebbe discusso? E con quale mandato?

Trump può essere la variabile. E se anche fosse intenzionato ad una accelerazione, non rappresenta oggi la linea sostanziale degli apparati più profondi degli Stati Uniti. Ma per Putin, incontrarlo serve a suggerire altro: che il futuro può non essere allineato con il presente. È una mossa strategica, più comunicativa che operativa. Serve a ricordare che le alleanze possono cambiare, e che Mosca sa dialogare anche con chi in Occidente non condivide le attuali direttrici dell’amministrazione Repubblicana.

Sul versante opposto, Volodymyr Zelensky cerca di mantenere la pressione. Ha parlato con Macron, ha condiviso le sue valutazioni sulle recenti conversazioni con Trump e con gli alleati europei. Afferma che l’Ucraina è pronta, ma che manca ancora una risposta pubblica e chiara da parte della Russia. È un modo per spostare l’onere della prova sull’altro fronte. Una tattica già nota, ma ancora necessaria per evitare il vuoto diplomatico.

Tuttavia, la narrazione della “prontezza ucraina” rischia di diventare ripetitiva. Zelensky insiste sulla necessità di una posizione europea unitaria, ma nei fatti l’Europa appare divisa, affaticata, talvolta riluttante. Macron si muove, ma la Germania resta cauta, altri Paesi osservano da lontano. L’unità strategica sembra più una speranza che una realtà.

La verità è che siamo dentro una pausa diplomatica solo apparente. Il conflitto armato prosegue, ma anche quello delle narrative. Putin propone scenari alternativi; Zelensky cerca di tenerne uno vivo, quello della fine del conflitto. Ma il rischio è che si parli più di cornici che di contenuti. E che, nel frattempo, il tempo passi.

C’è una domanda che resta sospesa: il mondo vuole davvero chiudere questa guerra, o sta semplicemente aspettando che si assopisca per consunzione? Il prossimo futuro ce lo dirà. Ma se la retorica supera l’azione, la pace rischia di restare un esercizio dialettico. E nessuna conferenza — né a Kiev, né ad Abu Dhabi — potrà rimediare a questa realtà.