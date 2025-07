Un successo travolgente, un’ondata di emozioni e partecipazione autentica hanno accompagnato la presentazione e il firmacopie del libro Cuore elastico, ( Olisterno Editore) scritto dall’attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino insieme allo scrittore e regista Giuseppe Cossentino, svoltasi presso la Libreria di Varcaturo, a Giugliano in Campania.

Un pubblico numeroso, attento e profondamente coinvolto ha accolto con calore i due autori, in un evento che ha trasformato una semplice presentazione in un vero e proprio abbraccio collettivo all'insegna della sensibilizzazione, dell’umanità e del coraggio.

A dialogare con Bellino e Cossentino, Angela Feluca e il giornalista Giuseppe Nappa, direttore di Occhio All’Artista Magazine, che con competenza e sensibilità hanno guidato il confronto, dando voce a riflessioni profonde su tematiche cruciali: malattie rare, bullismo, discriminazione e diversità.

Attraverso le parole e le testimonianze di Nunzio Bellino, che vive sulla sua pelle la rarissima sindrome di Ehlers-Danlos, e la penna intensa di Giuseppe Cossentino, Cuore elastico è diventato simbolo di resilienza e rinascita. Un racconto forte, vivo, necessario, capace di dare speranza e di smuovere le coscienze.

Bellino e Cossentino, ormai riconosciuti come veri e propri ambasciatori delle malattie rare e dell’antibullismo in Italia, sono riusciti a toccare il cuore dei presenti con una testimonianza vibrante, autentica, fatta di dolore, ma anche di speranza e orgoglio per la propria unicità.

L’evento si è concluso tra lunghi applausi, momenti di commozione, abbracci e dediche personali durante il firmacopie, che ha visto la fila dei lettori protrarsi fino a tarda sera. Un segnale chiaro: Cuore elastico non è solo un libro, ma un messaggio universale che unisce, educa e accende una luce là dove spesso regnano silenzio ed emarginazione.

Un appuntamento che resterà impresso nel cuore di Varcaturo e che segna un altro importante passo nel cammino di consapevolezza intrapreso da Bellino e Cossentino.