È stato un sorvolo breve quello di ieri delle Frecce Tricolori sulla città di Cagliari, ma un sorvolo emozionante che resterà nella memoria di tutti dato il momento particolare dell'emergenza COVID-19. Ieri infatti la pattuglia della PAN ha avvolto nel suo abbraccio tricolore la città come parte delle celebrazioni per la Festa della Repubblica nell'anno del COVID-19, celebrazioni che si concluderanno il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica a Roma, quest'anno senza parata.

"Quello di Frecce Tricolori è un abbraccio virtuale e un incoraggiamento verso chi sta lottando contro il coronavirus": queste le parole del Tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante delle Frecce Tricolori, qualche giorno fa alla presentazione dell'iniziativa dell'Aeronautica Militare che in occasione della Festa della Repubblica, ha previsto un sorvolo della PAN in tutti i capoluoghi di regione a partire dalla città simbolo dell'emergenza sanitaria: Codogno.

Tantissime le persone che hanno potuto ammirare il sorvolo delle Frecce su Cagliari, e poco importa se sul lungomare del Poetto c'è stato un pizzico di delusione per il sorvolo troppo breve, in molti l'hanno potuto apprezzare in tutto il suo magico incanto al porto, sul Largo Carlo Felice e soprattutto sul Bastione.

Ieri a Cagliari erano tutti con il naso all'insù, rispettosi delle distanze, ad ammirare l'abbraccio tricolore: un abbraccio simbolo di solidarietà, speranza, ma anche di ripartenza verso un futuro migliore.