Cagliari 'tutto cuore': il Torino finisce ko (3 a 2)



Vinta con il cuore e la grinta. Il Cagliari festeggia il primo successo casalingo contro il Torino in un match incredibile finito dopo cinque reti (3 a 2) e azioni spettacolari. Gran lavoro per i due portieri in campo.



Primo Tempo: Due Gol in questo primo tempo giocato molto alla pari. Cagliari e Torino hanno dato spettacolo nei primi 45 minuti giocando su entrambi i fronti. Sul finale il Cagliari con Luvumbo cerca di andare via e procura un’ ammonizione per il Torino. Ci aspetta un gran bel secondo tempo.



Secondo Tempo: Che rispecchia le aspettative del primo. Il Cagliari non molla e riesce a ribaltare il risultato dopo aver subito tanto. Un pizzico di fortuna per i padroni di casa che portano a casa tre punti importanti. Torino che torna a casa con tanti rimpianti per una partita giocata bene. Scuffet salva i Sardi nel finale su Adams, portando a casa un bel voto in pagella.

Nell'ottava giornata di Serie A il Cagliari batte 3-2 il Torino, certifica il momento difficile dei granata (terzo ko di fila in campionato) e si allontana dalla zona bassa della classifica portandosi a quota nove punti. All'Unipol Domus gol ed emozioni. Nel primo tempo Viola (38') sblocca il match su punizione, poi Sanabria (41') pareggia i conti di testa su calcio d'angolo.

Nella ripresa Linetty (55') porta avanti i granata con un bolide dal limite, ma i sardi ribaltano il risultato grazie a un'incornata di Palomino (74') e a un autogol di Coco (78').