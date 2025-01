Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore, ha annunciato l’avvio della collaborazione con la squadra di calcio paralimpica Parma Special per tutta la stagione 2024-2025. Oltre alla presenza del logo dell’azienda sul retro delle divise e su uno striscione dello Stadio “Il Noce”, la partnership ha lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione sociale.



Daniele Ragone: Progetti del Cuore collabora con Parma Special

Progetti del Cuore ha avviato una nuova collaborazione come back sponsor per la stagione 2024-2025 della squadra paralimpica di calcio Parma Special, che milita nei campionati di Primo e Terzo livello. Lo ha annunciato l’Amministratore Unico Daniele Ragone: “La partnership tra Progetti del Cuore e Parma Calcio come back sponsor della squadra Parma Special dimostra un profondo impegno nei confronti dell’inclusione sociale e dello sport accessibile a tutti e questo è ciò che promuove la nostra azienda ogni giorno”. La collaborazione prevede la presenza del logo della società di benefit sulla parte posteriore delle divise e su uno striscione del campo sintetico dello Stadio “Il Noce” di Noceto, campo su cui la squadra disputa alcune delle partite casalinghe. L’iniziativa “rappresenta un passo significativo che ribadisce l’importanza di abbattere barriere — ha dichiarato Daniele Ragone — creare opportunità per persone con disabilità di vivere appieno la passione per lo sport in generale e, in particolare, il calcio”.



Daniele Ragone: l’inclusione nello sport

Lungo tutto l’arco della stagione calcistica, la collaborazione si manifesterà sotto forma di iniziative che hanno l’intento di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sull’inclusione nello sport. “È un esempio concreto di come la disciplina sportiva possa diventare un potente strumento di integrazione e coesione sociale, rafforzando il legame tra la squadra e la comunità”, ha sottolineato Daniele Ragone. Progetti del Cuore è un esempio per i Comuni e le Associazioni di volontariato, promuovendo supporto concreto e iniziative per le fasce più fragili della popolazione: tra cui la concessione di veicoli, in comodato d’uso, attrezzati per il trasporto di persone con mobilità ridotta; “HOPE”, il progetto di prevenzione sanitaria gratuito; “Acqua per crescere” che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione più giovane sull’uso sostenibile e responsabile delle risorse idriche, sul consumo ridotto di plastica e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale.