Dal 17 Gennaio in radio e nei digital store.

(LC SOUND RECORDS)

Si chiama «La Notte Non Ritorna Mai», il nuovo singolo di Luca Capizzi in uscita il 17 gennaio 2020. Il cantautore italo-svizzero torna sulle scene con una produzione internazionale, dopo il suo grande successo con “Sorridi”, che l’ha visto protagonista al “Premio Mia Martini” classificandosi al 3° Posto. Il brano è stato registrato a Roma e masterizzato a Los Angeles da Smith Carlson, che ha collaborato con artisti come Beyoncé, Demi Lovato, James Blunt, Taylor Swift e Maroon 5.

“La Notte Non Ritorna Mai” (testo di Luca Capizzi e Francesco Sponta, musica di Marco Di Martino) è un brano pop che racconta l’amore universale tra due persone che sono destinate a stare insieme. Nel testo appare la parola “WhatsApp”, raccontando l’amore e dichiarazioni nei tempi moderni, ma con lo stesso sentimento che coinvolge tutte le generazioni.

www.lucacapizzi.com