Questo è l'elenco dei 30 convocati dal CT Roberto Mancini per i due appuntamenti che vedranno impegnata la Nazionale di calcio per la qualificazione a Euro 2024, che si disputerà il prossimo anno in Germania:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

Il primo incontro è in programma al Diego Armando Maradona di Napoli, dove gli Azzurri, giovedì 23 marzo alle ore 20.45, incontreranno l'Inghilterra, l'avversaria più temibile tra quelle del Gruppo C che comprende anche Macedonia del nord, Ucraina e Malta, con quest'ultima che l'Italia incontrerà domenica 26 marzo alle ore 20.45 al Ta' Qali Stadium.

Questa è stata la prima chiamata in Nazionale per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e per l'attaccante del Club Atletico Tigre Mateo Retegui, calciatore argentino con doppia nazionalità.