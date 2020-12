In poche ore i beni donati dai dipendenti della digital energy company Sorgenia nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà circolare SpesaSospesa.org sono stati consegnati ad alcune famiglie in situazioni di difficoltà, tramite i partner del progetto sul territorio: Banco Alimentare della Lombardia e Terre des Hommes.

L’emergenza sanitaria ha reso impossibile recarsi nella sede di Banco Alimentare della Lombardia per confezionare i cesti natalizi, così nelle scorse settimane i dipendenti di Sorgenia hanno idealmente “portato l’hub a casa propria”, confezionando 250 pacchi con alimenti identificati insieme alle due associazioni di riferimento, depositati sotto un luminoso albero natalizio nella sede dell’azienda.

Proprio qui il team di SpesaSospesa.org ha riunito i partner coinvolti sul territorio lombardo e, con un furgoncino di Banco Alimentare della Lombardia che ha svolto la funzione di hub mobile, ha trasportato le scatole già confezionate in uno dei punti di distribuzione gestiti da Terre des Hommes a Milano. In poche ore, i cesti sono stati consegnati dalla sede dell’azienda alle famiglie fragili del milanese.

In tal modo Sorgenia è riuscita dare continuità al proprio impegno, nel rispetto delle norme di sicurezza, in un momento in cui le azioni di carattere sociale sono ancora più necessarie. I numeri parlano di 1 milione di nuovi poveri in Italia e di un aumento del 9% di richieste di aiuto anche in Lombardia.*

A oggi in tutta Italia sono 200 mila i pasti equivalenti distribuiti nell’ambito del progetto SpesaSospesa.org, di cui Sorgenia è main partner sin dal suo avvio a maggio. L’iniziativa di solidarietà circolare è promossa da Comitato Lab00 onlus e gestita attraverso la piattaforma di food sharing di Regusto tramite la quale imprese, catene di distribuzione e produttori locali possono donare prodotti in eccedenza o in scadenza, oppure venderli a prezzi scontati.

Sorgenia nasce nel 1999 con l'avvento del mercato libero dell'energia ed è oggi la prima digital energy company italiana. L'offerta commerciale dell'azienda si sviluppa online e fa leva sulla scelta consapevole da parte dei clienti e su innovativi servizi digitali che rendono più semplice, sostenibile e immediato il rapporto con l'energia. www.sorgenia.it

SpesaSospesa.org è un’iniziativa promossa dal Comitato Lab00 Onlus, fondato da Francesco Lasaponara, consulente di startup a vocazione sociale, dagli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, dall’AD di Regusto Marco Raspati, da Flavio Barcaccia - CEO di Nexma e da Felice Di Luca, Business Developer di Synesthesia. SpesaSospesa.org è nata e si è sviluppata durante una serie di videoconferenze su zoom e ha coinvolto in breve tempo numerosi partner importanti, ricevendo adesioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Primi in Italia a sposare il progetto i Comuni di Napoli, Perugia, Alessandria, Catanzaro e Afragola che hanno già dato il patrocinio all’iniziativa, hanno seguito quello di Città di Castello e la Rete di Comuni Unione Montana Parma Est. È stata inoltre inserita dal Comune di Torino nel portale Torino City Love tra le azioni di solidarietà e innovazione per il territorio.

L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus fa parte della Rete Banco Alimentare composta da 21 organizzazioni sul territorio nazionale e da Fondazione Banco Alimentare Onlus. La mission è il recupero delle eccedenze dalla filiera agroalimentare (produttori agricoli, industriali, distribuzione e ristorazione) per distribuirle gratuitamente alle strutture caritative partner impegnate nel sostegno delle persone in condizioni di povertà alimentare. Nel 2019 il Banco Alimentare della Lombardia ha aiutato, attraverso l’assistenza a 1.148 strutture caritative, 204.458 persone bisognose distribuendo gratuitamente 16.939 tonnellate di prodotti alimentari equivalenti a 92.800 pasti al giorno.

Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des Hommes è presente in 76 paesi con 945 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership con EU DG ECHO ed è accreditata presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il Ministero degli Esteri italiano - Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS). Per informazioni: www.terresdeshommes.it



