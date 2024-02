Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 26 gennaio nelle radio

“Incubi” è il singolo dell’eclettico Noicky, sui principali stores digitali e dal 26 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano la forte personalità dell’artista. Melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto, con un’interpretazione vocale sentita e autentica. Il brano esplora temi come la paura, l'insicurezza, il desiderio di fuga e la lotta contro le avversità, il tutto con un tono intenso e coinvolgente.

Noicky descrive la sua esperienza come una farsa, dove la realtà sembra surreale. In “Incubi” vengono menzionate anche esperienze traumatiche che trasmettono un senso di paranoia e insicurezza. In generale in questo brano si manifesta la volontà di sfuggire dalla realtà per abbracciare una vita serena. Il desiderio di soldi rappresenta la ricerca di sicurezza e di una via d'uscita da situazioni difficili. Il ritornello evoca un senso di minaccia o pericolo che Noicky percepisce nella sua vita. Le ombre e gli incubi diventano parte integrante della sua realtà, e il ritmo incessante dei “bang” simboleggia la persistenza di queste difficoltà.

Storia dell’artista

Riccardo Baldoni, in arte Noicky classe '01 è un giovane artista nato e cresciuto a Pescara. La sua personalità profondamente riflessiva emerge attraverso la sua musica, in cui riversa esperienze personali con l'intento di condividere autenticamente un pezzo di sé in ogni canzone. Tocca temi difficili esplorando paure e la vulnerabilità attraverso i suoi testi. Le variazioni melodiche e ritmiche delle sue tracce dipingono un ritratto dettagliato e coinvolgente dell'artista.

