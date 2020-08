Dopo la pubblicazione dei dati sul Pil, si è scoperto che in Europa è la Spagna ad aver registrato la maggiore flessione nel secondo trimestre dell'anno con il -18,5% nel periodo aprile-giugno, dopo la diminuzione del -5,2% già registrata nei primi tre mesi dell'anno.

Quello fatto segnare dalla Spagna è stato il risultato peggiore che si è riscontrato nella zona euro che complessivamente, nel periodo aprile - giugno, ha visto crollare il proprio Prodotto interno lordo del -12,1%.

Se può consolare, anche l'economia francese è stata gravemente colpita, facendo peggio pure dell'Italia, con un calo del Pil nel secondo trimestre del -13,8%. Un calo che, secondo quanto comunicato dall'Istat francese, è stato determinato in gran parte nel mese di aprile, mentre a maggio e giugno, con l'allentamento delle restrizioni, l'attività economica ha ripreso a crescere seppure ben al di sotto del normale.

Da non dimenticare neppure che anche il Pil tedesco ha avuto una riduzione a due cifre nel secondo trimestre, facendo segnare un -10,1%.

Il Pil italiano, come comunicato dall'Istat ieri, nello stesso periodo ha subito una contrazione del -12,4%, pertanto, visti i risultati di Francia e Spagna, non così peggiore come ci si poteva attendere... oltretutto in linea con l'Ue nel suo complesso, dove la riduzione del Pil è stata del -11,9%.

Eurostat ha dichiarato che le contrazioni riscontrate nell'ultimo trimestre sono state le più alte dal 1995, primo anno in cui sono iniziati i rilevamenti comunitari.

Se paragonato al dato europeo, il -9,5% tra aprile e giugno degli Stati Uniti non è così drammatico, anche se, sommato a quello del primo trimestre, indica un andamento annuale del Pil per il 2020 pari al -32,9%. Ma il problema degli Stati Uniti è che la forte ripresa del contagio, con un andamento superiore al 100% rispetto a quello registrato in primavera e le nuove inevitabili chiusure finiranno per influenzare negativamente il Pil statunitense anche per il terzo trimestre.

Da quantificare quanto questo potrà incidere negativamente anche sul Pil europeo. Già il fatto che i turisti Usa quest'anno non potranno venire in Europa è un danno già adesso evidente per molti Paesi dell'Ue.