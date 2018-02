Cresce l'export Italia-Russia: Giulio Gargiullo intervistato da RAI Economia

Istat, in calo esportazioni e importazioni a settembre 2017

16/11/2017 10:59 - La rilevazione Istat a settembre 2017 per il commercio estero ha registrato una diminuzione per le importazioni del -4,4% e, in misura più contenuta, per le esportazioni con un -0,7% . Ci si può… (Mario Falorni)