Il nuovo singolo di Vincenzo Sasso



Il brano è dedicato al nonno scomparso il 10 Novembre del 2021,a viene attribuita la forza e la tenacia che lo hanno contraddistinto in tutto il suo percorso e sopratutto negli ultimi giorni di vita,dove ha lottato più che poteva per vivere anche solamente un giorno in più , il tutto è messo in relazione e a paragone della società odierna,dove la vita sembra essere sempre più fragile e debole dinanzi alle guerre e alle catastrofi naturali.

Etichetta:

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Vincenzo Sasso nasce a Lacco Ameno(NA) il 21/09/2001,vive a Forio(NA),studia canto da qualche anno con il metodo VES,mentre da qualche mese prende lezioni di piano, la sua passione per la musica nasce dall’esigenza di trasmettere messaggi di speranza in un periodo storico dove si vive in maniera particolarmente passiva; nei suoi brani racconta prevalentemente storie e situazioni che rispecchiano la società odierna cercando di concluderli con un accezione positiva.Poco dopo aver iniziato i suoi studi, nel 2019, partecipa ai casting di un noto programma Rai dove viene eliminato al ultimo step dei provini, ha esordito nel mondo artistico il 25 luglio 2020 con il brano “Alzati e risplendi” composto da Giovanni Apetino(candidato al banco della dodicesima edizione di “Amici.

