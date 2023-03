Martedì OpenAI ha dichiarato che ha in programma di rilasciare un nuovo modello di intelligenza artificiale, GPT-4, che a suo dire porrebbe le basi per la proliferazione di una tecnologia di Intelligenza Artificiale simile a quella umana.

La nuova tecnologia di OpenAI è "multimodale", il che significa che l'utente può ottenere dei contenuti in risposta sia fornendo immagini che istruzioni di testo. La funzione di input di testo sarà disponibile però solo per gli abbonati ChatGPT Plus e per gli sviluppatori di software, e richiederà comunque una lista d'attesa, mentre la possibilità di inviare immagini non sarà ancora rilasciata.

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, su Twitter, ha definito GPT-4 un modello "più capace e allineato" con i valori e gli intenti umani, sebbene "sia ancora imperfetto".

Questo nuovo modello di OpenAI, in alcuni casi, ha rappresentato un enorme miglioramento rispetto alla versione GPT-3.5. In una simulazione di un esame per l'abilitazione all'avvocatura negli Stati Uniti, il nuovo modello ha ottenuto un punteggio di circa il 10% più alto di quello ottenuto dai partecipanti al test, mentre il modello precedente aveva ottenuto un punteggio del 10% più basso della media..

Sebbene le due versioni possano apparire simili in una conversazione banale, la differenza tra GPT-3.5 e GPT-4 si rileva quando la complessità del dialogo aumenta, con il nuovo modello che si mostra più affidabile, creativo e in grado di interpretare meglio le sfumature di ciò che gli viene chiehsto."

In una presentazione online Greg Brockman, presidente di OpenAI, ha mostrato che da una foto di un modello disegnato a mano di un semplice sito web, utilizzando GPT-4 si può arrivare a riprodurre un sito web reale che riproduce l'immagine originale. GPT-4 potrebbe anche aiutare le persone persino a calcolare le tasse da pagare.