CASERTA-CASOLA – (Ernesto Genoni) - “L'Amor che move il sole e l'altre stelle”. Su questa traccia, tema dello spettacolo dell’artista Gianni Aversano, don Valentino, ha promosso una nuova, suggestiva serata di incontro e condivisione nella cornice esclusiva dell’Eremo di San Vitaliano, in programma per martedì prossimo 5 Settembre, con inizio alle ore 20.00.

La Bellezza come segno del Mistero, ci anticipa l’ambientazione e il contesto della serata don Valentino Picazio, sacerdote in Casola e Direttore del Centro di Apostolato Biblico della Diocesi di Caserta: uno spettacolo articolato di canzoni - dice – che spazia da Sant’Alfonso ai giorni nostri.

L'Amore – ci spiega Gianni Aversano, noto artista e chitarrista aversano - lascia una Sua traccia in questa operazione. La realtà è segno di quel Mistero, la Bellezza è lo splendore di una Verità. – e poi aggiunge - Sant'Alfonso spesso parla di stelle nelle sue canzoncine, addirittura “fermarono i cieli la loro armonia” nel contemplare colui che ne era l'origine. Le stelle – continua Aversano - hanno a che fare col desiderio, da de-sidera, mancanza delle stelle, e le canzoni napoletane e di tanti autori portano dentro questo desiderio/malinconia.

E così – ci anticipa l’artista dopo l’allettante preambolo - lo spettacolo procede dal 1700 ai giorni nostri, mettendo in luce il tema della Bellezza come spinta al desiderio dell'infinito. Entreranno in questo percorso anche Battiato, Capossela, Guccini e qualche poesia di Leopardi, Montale, Palomba... Non mancherà il coinvolgimento con qualche tarantella e canzoni da cantare insieme.

Vi aspettiamo all’Eremo di don Valentino, con lo show di Gianni Aversano, martedì prossimo 5 Settembre, con inizio alle ore 20.00, a questa coinvolgente serata. Ingresso libero.