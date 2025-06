Una ballata pop tra disillusione, rabbia e consapevolezza emotiva

Esce il 6 giugno su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane “Non m’importa”, il singolo di Reyson: un brano pop vibrante e diretto, che racconta la fine di un amore illusorio attraverso una scrittura sincera e una produzione moderna, con richiami soul e sfumature autobiografiche.

Scritto insieme con Francesco Facchinetti e Matteo Ieva de “Le Ore”, il brano nasce da una storia personale, quella tra Reyson e una ragazza conosciuta per caso, che inizialmente sembrava perfetta ma si è poi rivelata tossica e distante. Da questo spaesamento emotivo e da un forte senso di rabbia nasce il brano, che scava nella delusione verso l’altro ma soprattutto verso se stessi.

«Mi ostinavo a credere che fosse come me l’ero immaginata, basandomi su quel poco tempo passato insieme», racconta Reyson. «Ero deluso da lei, ma ancora di più da me stesso. La canzone è nata da lì, dalla voglia di scuotermi e reagire».

“Non m’importa” è una riflessione in forma pop sulla tendenza a idealizzare l’amore, a proiettare su qualcuno le proprie aspettative ignorando i segnali contrari. Il titolo esprime quella sensazione di svuotamento e stanchezza che si prova dopo aver investito troppo in qualcosa che non ha funzionato. «Quando finisce male ti viene solo voglia di fissare il soffitto, dice l’artista. E ti chiedi perché non hai voluto vedere le cose per quello che erano».

Il brano unisce delicatezza e potenza emotiva. Nella parte più intima emerge l’influenza di Paolo Nutini, mentre nel crescendo finale si avverte l’impronta melodica di Tiziano Ferro, artista da sempre fondamentale per Reyson. Il tutto è attraversato da una venatura soul, quasi gospel, che porta l’ascoltatore a una catarsi emotiva. «Mentre la registravo mi sentivo un po’ Marvin Gaye alla fine di Ain’t No Mountain High Enough, racconta con ironia. Senza paragonarmi a lui, ovviamente, ma un ragazzo deve pur sognare».

Nato nella Repubblica Dominicana da madre italiana e padre argentino, Reyson ha 24 anni e ha alle spalle una formazione artistica trasversale: canta, recita, scrive, vive l’arte come necessità. Dopo un’esperienza in band (i Kanama), oggi prosegue il suo percorso solista cercando un equilibrio tra le sue molte anime musicali. «Vorrei che la mia musica servisse a qualcuno, conclude. Che potesse ispirare, aiutare, raccontare chi sono davvero. Vivo nei sogni, e mi va bene così. Prima o poi si realizzeranno». “Non m’importa” è solo il primo tassello di un cammino autentico, dove pop e verità camminano insieme, senza paura.

