Il portiere australiano Mathew Ryan, seconda portiere della AS Roma, alla fine salta Milan-Roma.

Già durante la settimana ha saltato diversi allenamenti x un problema al tendine della caviglia e il tecnico della squadra Claudio Ranieri lo aveva convocato portandosi però un portiere in più, oltre al titolare inamovibile Mile Svilar, al terzo portiere Renato Marin Bellucci e lo stesso Ryan, ovvero Giorgio De Marzi, prima convocazione in assoluta, classe 2007 Italo americano che quest'anno è in forza sia nella Roma Primavera che nella Roma Under 18 totalizzando 8 partite 4 gol subiti e 4 clean sheet giocando 720 minuti.

Seppur convocato quindi, salterà la sfida e non siederà nemmeno in panchina andando in tribuna.

Auguriamo pronta guarigione a Mathew Ryan.