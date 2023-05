Il polistrumentista Stefano Passeggio in arte Step ha realizzato un video che racchiude i momenti più avvincenti di questa straordinaria stagione calcistica che ha visto il Napoli vincere il suo terzo scudetto dopo ben 33 anni.

Colonna sonora del video un brano personalmente composto dall’artista, dalla musica ritmata e incalzante, con l’aggiunta di suoni provenienti direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona.

«Il Napoli - racconta l’artista - è da sempre la mia squadra del cuore. Per me quindi è stato spontaneo essere ispirato da questa vittoria e comporre così una musica particolarmente adatta alla grande cavalcata fatta dai nostri ragazzi!»

Un omaggio che sarà certamente apprezzato dai numerosi tifosi della squadra partenopea, che potranno così rivivere le emozioni del campionato.

Cenni Biografici

Il produttore partenopeo Stefano Passeggio cresciuto e vissuto a Roma fin da piccolo, s’innamora della musica all’età di 11 anni e inizia così a dedicarsi allo studio della chitarra dapprima come autodidatta e poi attraverso studi professionali.

La musica lo ha aiutato in diversi momenti difficili della sua vita.

Per alcuni anni fa parte di un gruppo musicale con il quale si esibisce dal vivo fino a quando per cause di forza maggiore, mette in stand by la sua passione.

Scopre poi la propria vena compositrice con le tastiere e l’home recording, attratto da ciò che permettono di fare interfacciate con il computer.

Ciò gli da una spinta per riprendere la passione principale, la chitarra, ricominciando a comporre, registrare, arrangiare, produrre e pubblicare i propri brani.

Il primo singolo Tweet è un rifacimento in digitale di un brano da lui precedentemente registrato sul supporto a nastro.

Nel 2022 pubblica Ciao Mà, brano dedicato a sua madre insieme ad altri tre inediti da indipendente.

A gennaio 2023 con PaKo Music Records, realizza la cover del brano Insieme di Mina.

Da alcuni anni produce e pubblica da indipendente diversi brani sia strumentali che non, collaborando con vari cantanti ed etichette discografiche.

Contatti utili dell'artista

INSTAGRAM | FACEBOOK | YOUTUBE | SPOTIFY | SITO WEB