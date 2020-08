Satya Nadella, l'a.d. di Microsoft, ha dichiarato di aver parlato con Donald Trump domenica scorsa, confermando l'interesse della società di Redmond nella app TikTok. Il presidente Usa, pertanto, ha dichiarato che darà 45 giorni di tempo alle due aziende (Microsoft e ByteDance, proprietaria di TikTok) per concludere la trattativa, sospendendo così la decisione - da lui annunciata nei giorni scorsi - di vietarne l'utilizzo negli Stati Uniti.

L'interesse di Microsoft riguarderebbe le attività di TikTok negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Quanto vale la app? Secondo alcuni, 50 miliardi di dollari, ma a livello globale... pertanto non è possibile conoscerne il prezzo per i Paesi sopra elencati, anche se Nadella ha aggiunto che non sarebbe contrario se all'acquisto partecipassero anche altri investitori statunitensi, purché "su base minoritaria".

Il TikTok "americano", ha dichiarato Microsoft, garantirebbe che tutti i dati ​​degli utenti Usa siano conservati negli Stati Uniti, backup compresi.

In ogni caso, i contatti con ByteDance sono da considerarsi in fase embrionale, per cui ancora non è detto che l'acquisto possa essere considerato come acquisito.

Mentre ByteDance sembra dimostrarsi possibilista sulla trattativa, con il fondatore e ceo Zhang Yiming che in una comunicazione interna ai popri dipendenti ha confermato colloqui con un'altra azienda per continuare ad operare negli Usa, meno entusiasti di come sta evolvendo la vicenda sono i suoi principali investitori, alcune società di venture capital che ritengono intempestiva al momento qualsiasi cessione

Pechino finora, almeno ufficialmente, non ha dato segni di essersi interessata alla vicenda.

Gli utenti attivi di TikTok, in tutto il mondo, dovrebbero essere circa mezzo miliardo, mentre sarebbero circa 80 milioni, principalmente tra i 13 e i 20 anni di età, gli utenti americani.

Mentre TikTok è l'app più nota di ByteDance a livello globale, la società cinese ricava la maggior parte delle sue entrate dalla pubblicità sulle app cinesi: Douyin - la versione cinese di TikTok - e Toutiao, un aggregatore di notizie.