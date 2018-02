Circus beatclub - Brescia: 22/02 Rehab con Shablo, 23/02 Antonio Viceversa / 90 Special, 24/2 Circus Saturday

Giovedì 22 febbraio al Circus Beatclub - Brescia il party è Rehab, uno degli eventi hip hop più affermati e conosciuti in tutta Italia. Come dj guest, insieme alla Rehab family, arriva Shablo, produttore e dj italo argentino da anni protagonista della scena hip hop italiana. E' davvero un artista affermato. Ha seguito in prima persona la produzione musicale di brani di tante star italiane dell'hip hop tra cui Marracash, Gue Pequeno e Fabri Fibra.

Venerdì 23 febbraio invece l'appuntamento è invece "Esta Fiesta no Tien Fin". Il guest è Antonio Viceversa che porta al Circus Beatclub - Brescia tutta la sua energia, quella di 90 Special. Antonio Viceversa, dj e performer che spesso si fa vedere in tv a Quelli Che Il Calcio e sentire in radio a Ciao Belli su Radio Deejay. Tra i top club che fa ballare con più costanza ci sono il Papeete di Milano Marittima ed il Fellini di Pogliano Milanese (MI).

Sabato 24 febbraio, infine, la festa è un classico che non delude mai, ovvero Circus Saturday. In console si alternano Pasq e Dader, mentre alla voce ci sono Brio & Toma.

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial

Circus beatclub è la disco più storica di Brescia, il luogo in cui si balla da sempre fino all'alba e scatendandosi... ma sempre con un certo stile. In console si alternano top dj italiani (Tommy Vee, Luca Guerrieri, Cristian Marchi, Samuele Sartini, Andrea Damante) ed internazionali , al microfono performer come Thorn e Brio, che qui è di casa. Sul palco si susseguono senza soluzione di continuità gli show di performer mozzafiato, mentre il club ogni notte cambia forma per accogliere al meglio il divertimento dei suoi ospiti. Con oltre 30.000 fan su Facebook, Circus comunica voglia di saltare, star bene, far tardi, sorridere... Nasce nel 1998 e da quel momento Circus beat club diventa un punto di riferimento per chi a Brescia vuole ballare. Il suo segreto del locale in fondo è semplice: cura di ogni particolare, dall'accoglienza al servizio, dal personale fino al design degli interni; tutto al Circus beat club è studiato per soddisfare ogni necessità. E poi c'è la musica, un Beat unico che accompagna ogni momento della serata. Il ritmo tira fuori da ognuno di noi qualcosa di diverso. C'è chi balla, c'è chi conversa e chi osserva. Sono gli ospiti ad essere sempre protagonisti col loro divertimento in un'atmosfera esclusiva e selezionata. Grazie ad un sapiente uso delle luci e dei livelli, ogni persona è sempre nel cuore del locale! Circus beat club: musica, animazione e spettacolo.Tra i party di punta del Circus, accanto al venerdì ed al sabato notte, super consolidati, c'è il giovedì Rehab - the new order. E' uno dei party hip hop più conosciuti ed apprezzati in Italia.