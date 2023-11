Il cancro al seno è una delle forme di cancro più comuni e una delle principali cause di mortalità femminile nell'UE.

La prevenzione è fondamentale per ridurre l’impatto della malattia e ridurre i tassi di mortalità, tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha avuto un grande impatto sull’assistenza sanitaria preventiva e molti programmi di screening hanno avuto ripercussioni negli ospedali e nelle unità sanitarie dell’UE.

Questo deve essere tenuto in considerazione quando si analizzano i dati per il 2021.

Nel 2021, i primi tre paesi con i più alti tassi di screening del cancro al seno per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, che avevano ricevuto una mammografia nei due anni precedenti, sono stati i paesi nordici dell'UE: Danimarca (83,0%), Finlandia (82,2%) e Svezia (80,0%). Seguono a ruota Malta (77,8%) e Slovenia (77,2%). All'altra estremità della scala, i tassi più bassi di screening del cancro al seno sono stati registrati in Bulgaria (20,6%), Cipro (24,6%), Slovacchia (25,5%), Ungheria (29,8%) e Lettonia (30,8%). L’Italia è passata dal 59,6% del 2011 al 55,9% del 2021.

Rispetto al 2011, i tassi di screening del cancro al seno sono aumentati in 6 dei 20 paesi dell’UE con dati disponibili, con gli aumenti maggiori osservati a Malta (+26,9 punti percentuali (pp) ), Lituania (+12,9 pp) ed Estonia (+7,7 pp) . In 13 paesi dell’UE, i tassi di screening del cancro al seno sono diminuiti tra il 2011 e il 2021. Diminuzioni superiori a 10,0 pp sono state osservate in Lussemburgo (-16,3 pp), Irlanda (-12,1 pp) e Ungheria (-10,6 pp).



La Grecia ha registrato la più alta disponibilità di macchine mammografiche

Nel 2021, la disponibilità più elevata di unità mammografiche (macchine progettate esclusivamente per l'esecuzione di mammografie) per 100.000 abitanti per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni è stata registrata in Grecia (7,1 unità) e Cipro (5,9 unità). Il tasso di unità mammografiche è stato elevato anche in Belgio (3,6), Italia (3,4) e Croazia (3,3). Al contrario, la disponibilità più bassa è stata osservata in Germania (0,5 unità), Francia (0,7), Romania (0,9) e Polonia (1,0), seguite da Lussemburgo, Repubblica Ceca ed Estonia (tutti con 1,1 unità ogni 100.000 abitanti).

Gli aumenti maggiori tra il 2011 e il 2021 nella disponibilità di unità mammografiche per 100.000 abitanti sono stati registrati in Grecia (+1,6 unità), Cipro e Bulgaria (entrambi +1,2). Al contrario, la disponibilità di queste unità è diminuita in 9 dei 24 paesi dell’UE con dati disponibili. Le diminuzioni maggiori sono state registrate a Malta (-1,0), Lussemburgo (-0,5), Slovenia, Polonia e Danimarca (tutti -0,3 unità ogni 100.000 abitanti).







Fonte: Quotidiano Sanità