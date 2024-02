Assegnati i SAG Awards, i premi con cui il sindacato degli attori (la Screen Actors Guild Award) elegge ogni anno le migliori performance della stagione. I loro verdetti sono attesissimi perché solitamente i vincitori di questo riconoscimento sono in pole position per i successivi Oscar.

Tra i vincitori Robert Downeyjr.(Oppenheimer) e Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) rispettivamente nelle categorie Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista confermano la loro leadership per gli Oscar dopo aver vinto tutti i premi chiave.

Cillian Murphy (Oppenheimer) vincendo nella categoria Miglior attore conferma il verdetto dei BAFTA e spegne le speranze di Paul Giamatti (The Holdovers) che aveva dalla sua parte il Golden Globe e il Critics Choice Award, diventando il frontrunner per gli Oscar.

Discorso differente nella categoria Miglior attrice laddove la vittoria di Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) che ha dalla sua parte anche il Golden Globe ufficializza con Emma Stone una sfida per gli Oscar dato che quest’ultima può vantare oltre al Golden Globe, anche il Critics Choice Award e il BAFTA.