La commedia agro-dolce How to Make Millions Before Grandma Dies è la nuova speranza del cinema thailandese agli Oscar 2025. Il film, che ha incassato oltre 34 milioni di dollari nel mondo e ha vinto il Premio del Pubblico al New York Asian Film Festival, sarà distribuito da Netflix ed è pronto a sfidare i migliori film internazionali di quest’anno.

How to Make Millions Before Grandma Dies ha visto una crescente popolarità nel mercato asiatico dopo che i video del personale dei cinema SM Supermalls di Manila ,che distribuiva fazzoletti agli spettatori prima della proiezione del film, sono diventati virali. In seguito sui social media gli utenti hanno preso parte al fenomeno, pubblicando video di se stessi che piangevano dopo aver guardato il film innescando la curiosità del pubblico.