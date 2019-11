Domenica, sul circuito di Interlagos, si correrà il gran premio del Brasile, penultima gara della stagione 2019 di Formula 1. Il circuito è breve e molto veloce, e se nel settore centrale Red Bull e Mercedes possono essere favorite, negli altri due che sono da considerare quasi come dei rettilinei la Ferrari può dire la sua.

Più la Ferrari di Vettel che quella di Leclerc. Infatti il pilota francese sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia per essere costretto a dover utilizzare una nuova power unit dopo aver danneggiato la precedente nell'ultimo gran premio, dove era stato protagonista di una gara non certo brillante.

Queste due ultime gare della stagione hanno ben poco da dire. Rimane comunque in ballo il terzo posto nella classifica del mondiale piloti, con Leclerc (249), Verstappen (235) e Vettel (230) che sono ampiamente in corsa per aggiudicarselo.



Questi gli orari per l'Italia per assistere a tutte le fasi del gran premio del Brasile:

Venerdì 15 novembre

Practice 1, 15:00 - 16:30

Practice 1, 19:00 - 20:30

Sabato 16 novembre

Practice 3, 16:00 - 17:00

Qualifiche, 19:00 - 20:00

Domenica 17 novembre

Gara, 18:10 - 20:10