Dopo il successo ottenuto nel 2023 col cortometraggio “Negli occhi di un bambino”, vincitore di diversi concorsi, tra cui il prestigioso premio “Sorriso per il lavoro e le politiche sociali” al TSN 2023, il regista Marco Ferrara, direttore della produzione cinematografica “Sikania Network”, ripropone una nuova opera: “The Winner - Il Vincitore”, scritto in collaborazione con l’autrice, scrittrice e poetessa Angela Mori.

Il film, basato su una tematica sportiva/sociale, che vede ancora una volta quale protagonista l’attore Francesco Puglisi nel ruolo di Cris, è stato selezionato tra i 66 cortometraggi (su oltre 400 opere) entrando in piattaforma RAI Cinema Channel alla diciassettesima edizione del Festival internazionale “Tulipani di Seta Nera”.



L’opera tratta diverse tematiche, coinvolgendo squadre di calcio e ballo (Catania F.C., All Stars Sicilia, Football Club Katane, ASD Città di Mascali, Scuola di ballo “Dance Generation”) con le colonne sonore ufficiali del maestro Emilio Valvo e la partecipazione straordinaria di Francesco Repice, voce storica di Radio RAI1 “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”. La produzione ha avuto il supporto tecnico medico del “Poliambulatorio Medisan” e sportivo della “Just Events”; inoltre è in corso una raccolta fondi (https://www.gofundme.com/f/contributo-per-un-cortometraggio-sociale), dove parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione “Medicare Onlus”.

Il film ha avuto il sostegno da parte della “Catania Film Commission” e il Comune di Paternò con alcune scene girate allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania e allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò. Fanno parte del cast Francesco Puglisi, Giorgia Nicolosi, Antonella Barbera, Mariachiara Pelligra, Sebastiano Anastasi, Desiree Santapaola, Angelo Pappalardo, Giuseppe Taglieri, Rossella Bongiovanni, Giulio Ferrara, Angelo Barbarino, Tullio Mori, Francesco Repice, Giuseppe Costa, Giorgia Privitera. Il film è visibile al seguente link Rai Play in gara: https://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-6269bb8e-b248-4ae7-b5bc-3d19ce34600a.html