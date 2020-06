Entra in vigore dal 1° luglio 2020 il nuovo limite per i pagamenti di somme in contanti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 157/2019, a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, il limite per il pagamento di somme in contanti è ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia limite scenderà poi ulteriormente a 1.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo è stato fissato a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo è fissato a 1.000 euro.





Qui è possibile scaricare il testo della legge:

drive.google.com/file/d/1F43ZDFlhV0kPpjJdSS9k50zfBtu-GLLL/view?usp=sharing