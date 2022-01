Il primo tempo a San Siro della sfida per la Supercoppa italiana si è chiuso sull'1-1. Nonostante i primi 45' siano stati di marca nerazzurra, a passare in vantaggio è stata la Juventus, al 25', con il primo tiro in porta. Morata lavora un buon pallone sulla sinistra, lo mette in mezzo e McKennie tutto solo nell'area piccola colpisce di testa e batte Handanovic. È di Lautaro il gol dell'1-1, al 35' su rigore per un fallo di De Sciglio su Dzeko.

Il secondo tempo è in pratica la ripetizione del primo. L'Inter fa la partita, la Juventus cerca di contenerne gli attacchi e i nerazzurri non kriescono a rendersi quasi mai pericolosi.

Stesso copione nei tempi supplementari e allo scadere del recupero, all'ultimo secondo... il colpo di scena. Alex Sandro, ion area, cerca di stoppare di petto un cross dalla sinistra. La palla finisce a Darmian ceh a sua volta la serve a Sanchez, liberissimo a tu per tu con Perin. Il cileno non può fallire l'occasione e l'Inter, un attimo prima che Doveri fischi la fine dei tempi regolamentari, è sul 2-1 e si aggiudica, con merito, la Supercoppa, primo trofeo stagionale.

Così Sanchez, premiato come miglior giocatore del match, ha commentato la vittoria e la sua prestazione:"I Campioni sono così, più giocano è più stanno bene e fanno cose che altri non fanno. Oggi è stato così, mi sentivo bene e avevo fame di vincere qualcosa. Dobbiamo continuare così è la strada giusta e dobbiamo pensare in grande. Quando non gioco sono un leone in gabbia, più gioco meglio mi sento, sono felicissimo di questo gol".

Questo il commento del tecnico bianconero Massimiliano Allegri:"Dispiace perché è stata fatta una bella partita contro un avversario vero, ma questo ci deve far avere più rabbia dentro per il proseguo del campionato. Dybala è entrato bene, i cambi sono stati buoni, tutti quanti hanno dato. L’unica nota negativa è che abbiamo perso la coppa a 5 secondi dalla fine"



Crediti immagine: Twitter @inter