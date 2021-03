Avrà ancora la livrea nera la nuova W12 con cui in questa stagione il team Mercedes tenterà l'assalto all'ottavo campionato del mondo di Formula 1. Nel caso riuscisse ad aggiudicarselo stabilirebbe un nuovo primato.

Il nome "per esteso" della nuova vettura presentata questa mattina è Mercedes-AMG F1 W12 E Performance.

Nella versione 2021, anche per motivi legati al regolamento e alle limitazioni imposte quest'anno per non far lievitare i costi di sviluppo che a causa dell'emergenza Covid avrebbero danneggiato le scuderie più piccole, ritroviamo gran parte della tecnologia sviluppata per la W11 che nella scorsa stagione ha vinto 13 gare su 17. In ogni caso ci sono alcune modifiche importanti che caratterizzano la nuova vettura, a partire dal pavimento.

Come già detto, anche in questa stagione Mercedes mantiene il nero come colore dominante della vettura, con una dissolvenza in argento verso il retro e un pizzico di rosso in ossequio ad Ineos, sponsor e adesso anche azionista della squadra.

E i piloti? Naturalmente è confermato il neo campione del mondo Lewis Hamilton che nella scorsa stagione ha vinto il suo settimo mondiale piloti eguagliando il record di Michael Schumacher. A fargli compagnia, ancora una volta sarà Valtteri Bottas, che per il quinto anno proverà a superare in gara e in classifica il pilota inglese.

L'ex pilota della McLaren Stoffel Vandoorne è il pilota di riserva, insieme al suo compagno di squadra Mercedes in Formula E, Nyck de Vries.

La nuova vettura scenderà in pista per i test pre-stagionali il 12-14 marzo, prima dell'apertura della stagione che avverrà con il Gran Premio del Bahrain due settimane dopo.

Crediti immagine: twitter.com/MercedesAMGF1/status/1366697351755218945