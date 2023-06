A due mesi dall'uscita dell' ep Devolution, il duo Pernice/Grilli rilascia due videoclip. Si tratta dei singoli TELL ME BABY e YOU KNOW IT.

La musica indipendente quando trova una nicchia di appassionati, semplicemente sta facendo il suo lavoro, cioè esportare vibrazioni.

Dai videoclip naif e psichedelici, dal retrogusto anni 80 con atmosfere suburbane, emerge la passione per la musica in barba a tutte le "logiche" di mercato e di marketing...insomma la solita solfa del mainstream. Numerosi gli airplay internazionali nel circuito indie, già in classifiche indipendenti dopo poche settimane.

C'è da chiedersi se nell' epoca degli streaming usa e getta, del mercato dei followers e degli ascolti/visualizzazioni, la pura emozione musicale, la ricerca sonora e stilistica, la tecnica, la passione, abbia ancora senso.

Personalmente in Devolution ho ritrovato questi elementi, quanto basta per un viaggio emozionale autentico.

Ritmiche elettroniche e funk, melodie ipnotiche e psichedeliche, testi minimal e oscuri, a tratti ermetici, danno l'idea di autenticità. Strumenti reali come chitarre e bassi elettrici, fatti vibrare da mani umane su basi electrofunk. Tonalità disco, electro, funk, pop, blues, il tutto in 3 brani.

A questo punto non ci resta che goderci i video che seguono e per gli approfondimenti vi lascio i soliti link. Buona visione.

Di Sara Lovano

TELL ME BABY video: https://youtu.be/KW4jOXoEqPU

YOU KNOW IT video: https://youtu.be/1bW7lkdUtuM

Devolution link: https://snd.click/kydn