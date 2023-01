Angelica Pagano, classe 1988, muove i suoi primi passi nel mondo musica all’età di 6 anni.

Frequenta l’accademia di canto per 8 anni e prosegue la sua strada partecipando a vari Festival, Musical, e Talent Show televisivi, fino a far diventare il canto una vera e propria professione, lavorando inizialmente per serate di pianobar e karaoke.

Da anni è specializzata nel settore Wedding, svolgendo il ruolo di artista a 360°: cantante, intrattenitrice, deejay e speaker, anche se il suo sogno nel cassetto rimane quello di diventare una cantante ed emozionare grazie alla sua voce.