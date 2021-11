La Combriccola, guidata dallo speaker Filippo Marciano' ha cambiato orario e passa al mattino dalle 7 alle 10, diventando, così, il Morning Show di Radio Number One.

Con Filippo Marciano' ci sono Sergio Sironi con i suoi personaggi e tra questi non si può non citare Don Dante da Andria per Il Santo del Giorno, la redazione con l'informazione con Patrizio Romano, il gossip e le tendenze con Francesca Lovatelli Caetani, la LOVA LOVA, il mercoledì, che, nel magistrale e spontaneo duetto con Marciano', di settimana in settimana, ha entusiasmato tutti, entrando a far parte de "La Combriccola", ormai un format destinato a riservare altre sorprese. Il venerdì non manca il cinema con l'esperto Matteo Sacchi.

L'idea è stata quella di coinvolgere gli ascoltatori che, interagendo con il conduttore, diventano protagonisti. La Combriccola nasce proprio così, un nome suggerito dal pubblico, e sempre tanti messaggi che arrivano dai followers che vogliono sentirsi parte attiva del programma.

De "La Combriccola" fanno parte anche Frank il camionaro, che conclude i suoi messaggi con il clacson tipico dei camion storici, la signora Maria Grazia dalla Provincia di Palermo, solo per citarne alcuni, una banda di simpatici e autoironici personaggi della vita reale, che interpretano semplicemente se stessi, interagendo con Marciano', tra ricordi, battute e provocazioni pomeridiane.

Il Direttore Angelo De Robertis è stato essenziale per consolidare l'idea in un pomeriggio che stava prendendo forma e che, ogni giorno è una sorpresa e un appuntamento da non perdere che tutti aspettano con curiosità ed entusiasmo.

Non mancano mai le interazioni degli altri protagonisti de La Combriccola, in un mix di battute, ironia, scherzi e siparietti degni di un format che potrebbe essere destinato ad ampliare il suo spazio e/o, perché no, anche a sbarcare anche in tv.