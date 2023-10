Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa, al mondo, torna sui palchi di tutta Italia, con “PFM Canta De André Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale, saranno aggiunti anche brani tratti da “La Buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

“PFM Canta De André - Anniversary” avrà, sul palco, una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM), con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Fabrizio disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile, perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti, per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno, hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio...».

Queste le date del tour “PFM Canta De André Anniversary” prodotto da D&D Concerti e organizzato, in collaborazione, con Ventidieci.

13 ottobre - ISERNIA - Auditorium Unità d’Italia DATA ZERO - SOLD OUT

14 ottobre - ROMA - Teatro Brancaccio - SOLD OUT

27 ottobre - BASSANO DEL GRAPPA - CMP Arena

31 ottobre - ANCONA - Teatro delle Muse

3 novembre - MILANO - Teatro dal Verme - SOLD OUT

4 novembre - TRIESTE - Politeama Rossetti

2 dicembre - LUGANO - Teatro Lac

6 dicembre - NAPOLI - Teatro Augusteo

8 dicembre - GROSSETO - Teatro Moderno

9 dicembre - LA SPEZIA - Teatro Civico

19 dicembre - REGGIO EMILIA - Teatro Valli

21 dicembre - ALESSANDRIA - Teatro Alessandrino

8 gennaio - BOLOGNA - Teatro Europauditorium

9 gennaio - TORINO - Teatro Alfieri

11 gennaio - FIRENZE - Tuscany Hall

12 gennaio - APRILIA - Teatro Europa

15 gennaio - CAGLIARI - Teatro Massimo

16 gennaio - CAGLIARI - Teatro Massimo - SOLD OUT

17 gennaio - SASSARI - Teatro Comunale

22 gennaio - MILANO - Teatro dal Verme

27 gennaio - MESTRE - Teatro Corso

17 febbraio - LEGNANO - Teatro Galleria

23 febbraio - CIVITANOVA MARCHE - Teatro Rossini

24 febbraio - PESCARA - Teatro Massimo

1º marzo - BARI - Teatro Team

10 marzo - MILANO - Teatro dal Verme

18 marzo - TORINO - Teatro Alfieri

22 marzo - ASSISI - Teatro Lyrick

5 aprile - CATANIA - Teatro Metropolitan

6 aprile - PALERMO - Teatro Golden

10 aprile - ROMA - Teatro Brancaccio

15 aprile - MODENA - Teatro Storchi

16 aprile - UDINE - Teatro Nuovo

17 aprile - TRENTO - Auditorium Santa Chiara

19 aprile - BRESCIA - Gran Teatro Morato

20 aprile - VARESE - Teatro di Varese

26 aprile - MONTECATINI - Teatro Verdi

30 aprile - SANREMO - Teatro Ariston



Per i biglietti e le prevendite, info su: www.pfmworld.com

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile, che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente, nel 1972), la band ha guadagnato, rapidamente, un posto di rilievo, sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016, la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos Of Ghost” al 19esimo posto, tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018, ha ricevuto, a Londra, il prestigioso riconoscimento come “International Band Of The Year” ai Prog Music Awards UK, mentre, nel 2019, la rivista inglese “PROG UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

