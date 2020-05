La Roma è pronta a cedere un suo giocatore. L'affare potrebbe essere concluso entro breve, per 25 milioni di euro.

In prestito al Lipsia, Patrik Schick andrebbe in tal modo a far parte in pianta stabile dell'organico della squadra tedesca.

Soddisfazione per l'operazione da parte del club giallorosso, della squadra acquirente e dello stesso attaccante.