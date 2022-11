"Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità".

Così il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha commentato la decisione della Commissione europea con cui ha aggiornato lo spettro per le comunicazioni mobili a bordo degli aeromobili, indicando determinate frequenze utilizzabili per la tecnologia 5G durante il volo, che potrà pertanto essere utilizzata insieme al 3G e al 4G.

Nella stessa occasione, la Commissione ha anche modificato una precedente decisione sull'utilizzo delle bande di frequenza a 5 GHz, che le renderà disponibili per il Wi-Fi nel trasporto su strada.

Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla variazione entro il 30 giugno 2023.