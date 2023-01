Il ministro dell'Interno ucraino, Denys Monastyrskiy, figura tra i 18 morti accertati a seguito della caduta di un elicottero nell'abitato urbano di Brovary, nella regione di Kiev.

Tra le vittime, oltre al ministro dell'Interno ucraino, ci sono anche altri alti funzionari del ministero, tra cui anche il vice di Monastyrsky e tre bambini. L'elicottero si è schiantato vicino a un asilo nido fuori Kiev.

Il capo della polizia Ihor Klymenko ha rilasciato la seguente dichiarazione, diffusa tramite telegram:

"Questa mattina, 18 gennaio, un elicottero del Servizio di emergenza statale è precipitato a Brovary. A seguito dello schianto sono morti i vertici del ministero degli Interni: il ministro, il primo viceministro e il segretario di Stato. In totale, si sa che sono morte 16 persone, tra cui due bambini. Di loro, nove erano a bordo dell'elicottero. 22 vittime sono in ospedale, tra cui dieci bambini. Tutti i servizi di emergenza lavorano sul sito. Proseguono i sopralluoghi sulla scena".

Al momento non si conoscono le cause del disastro, ma il fatto che siano coinvolti molti bambini fa pensare che l'asilo vicino alla zona dove l'elicottero è caduto sia stato colpito dai relitti dell'aeromobile o, peggio, che il velivolo in fiamme si sia schiantato proprio sull'asilo.

Il governatore della regione di Kiev ha detto che anche 29 persone sono rimaste ferite, tra cui 15 bambini. Diversi corpi avvolti in coperte di alluminio giacevano in un cortile vicino ad un vivaio danneggiato a causa dell'incidente. I resti dell'elicottero erano sparsi su un parco giochi.

Le autorità ucraine non hanno fornito ancora alcuna spiegazione sulla causa dell'incidente.