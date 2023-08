Lunedì 28 Agosto andrà in scena il Closing Party della tanto chiacchierata one night Pl4ylist21. Simioli & Gass Krupp promettono di dare il massimo per chiudere in bellezza un progetto così ambizioso e che ha riscosso un successo superiore ad ogni più rosea aspettativa



IL Marcuja a Budoni, ha collezionato senza dubbi una stagione di grandi successi e record di affluenza, il patròn Gennaro Santarpia ha saputo diversificare l'offerta artistica in modo sapiente offrendo al pubblico sempre spettacoli nuovi e coinvolgenti. Ma la rivelazione di questa Estate è stata proprio la one night Pl4ylist21, un progetto musicale ambizioso proposto nel giorno più difficile della settimana, il Lunedì, dove la qualità musicale l'ha fatta da padrona, attirando un target adulto ed esigente. Il successo ha superato ogni più rosea aspettativa…grazie alla regia della serata affidata a Simioli e Gass Krupp, 2 grandi esperti della consolle veterani dell'Isola e grandi conoscitori di house music; personaggi che sono stati protagonisti di consolle in locali altisonanti di mezzo Mondo e in Sardegna hanno scritto pagine di storia della nightlife isolana.



Questo duo ha creato terreno fertile per far si che attecchisse e crescesse sempre più un discorso musicale inedito e coinvolgente, rivolto a chi di musica se ne intende e non si accontenta. I dj guest che si sono alternati durante l'Estate sono stati all'altezza del compito; in particolare Riva Star, Qubiko, il maestro Roger Sanchez, i Dirty Channels, e Roberto Surace, hanno offerto al grande pubblico uno spettro musicale variegato e di grande qualità, a dimostrare quanto sia avvolgente e universale questo sound.



Lunedì 28 il Closing Party sarà affidato proprio a Simioli e Gass Krupp e promettono grandi evoluzioni musicali. Si spazierà attraverso generi ed epoche all'insegna del vero suono di qualità!



"…mixeremo il meglio dell'house music dagli anni 2000 ad oggi, inseriremo vere e proprie chicche musicali, remix creati in esclusiva per "Pl4ylist 21", brani inediti e evergreen del genere. E' stata un'avventura entusiasmante e ha richiesto da parte nostra tutto l'impegno possibile…il nostro modo di ringraziare la proprietà, le pubbliche relazioni e il pubblico che ha seguito e sostenuto questo progetto sarà quello di dare il massimo per un closing esplosivo il cui ricordo accompagnerà le molte serate invernali dei tanti che hanno affollato le serate al Maracuja".



Come ogni lunedì, anche il party in programma il 28 agosto sarà qualcosa originale, energetico e coinvolgente!