Fiorentina, 29 convocati per il ritiro inglese. Assente Sottil

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ufficializzato i giocatori convocati per il ritiro in Inghilterra. Questa la lista completa: Beltran, Bianco, Braschi, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Pablo Marí, Martinelli, Monetengro, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Trapani, Viti.



Milan, Ricci: “Con Allegri grande feeling, vogliamo tornare in Champions”

Samuele Ricci, in attesa di capire come finirà la telenovela col Bruges per Jashari, è l’investimento estivo del Milan sul mercato. Per il centrocampista quella rossonera è l’occasione per dare una svolta alla carriera, ma dovrà essere veloce ad integrarsi nel nuovo – ambizioso – ambiente: “Di solito riesco a integrarmi subito nei contesti nuovi. Il lavoro non è ancora completato, ma grazie alla società e alle persone che lavorano nel Milan penso di essere a buon punto”.

Per il centrocampista acquistato dal Torino l’approccio è stato con il metodo di lavoro di Massimiliano Allegri: “Abbiamo un bel feeling – ha assicurato in una intervista a La Gazzetta dello Sport -. Ci capiamo bene da toscani e a noi del centrocampo chiede solidità, cercando di subire meno passaggi interni e di giocare velocemente il pallone in avanti per innescare la qualità e la velocità dei nostri esterni. Se riusciamo a metterli nelle condizioni migliori, anche con i cambi di gioco, tutto diventa più semplice”.

Il lavoro tra Milanello e la tournée asiatica è duro anche per Ricci: “In ogni allenamento Allegri mi corregge la posizione, ha giocato in quel ruolo e conosce tutti i segreti. Per questo mi corregge e mi aiuta, perché bisogna sempre posizionarsi bene con il corpo”.

L’obiettivo dichiarato dal Milan e dallo stesso Allegri in conferenza stampa è riportare il Milan in Champions League: “Per noi è la priorità – ha confermato Ricci -, ma andremo avanti step by step. La strada è giusta, ma non guardiamo troppo in là anche se tutti vogliamo sentire l’inno della Champions League. Con Loftus-Cheek e Fofana è tutto più semplice in mezzo al campo, ma la parola d’ordine è: non esaltarci”.



L’agente di Weah attacca la Juve: “Qualcuno crea problemi”

“C’è qualcuno che sta creando problemi”. Ad un mese di distanza dall’accusa di considerare il suo giocatore una marionetta, l’agente di Timothy Weah, Badou Sambague, torna ad attaccare la dirigenza della Juventus, colpevole, a suo dire, di chiedere per ripicca “una fortuna per il suo cartellino” e di aspettare “un’offerta dalla Premier League che non arriverà e che non accetteremo mai”.



TUTTOSPORT - Napoli, sondato il terreno per Sterling, può diventare un'occasione di mercato

Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, è un obiettivo del Napoli, possibile alternativa a Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna. Ne scrive il quotidiano Tuttosport: "L'ex enfant prodige del Manchester City si è un po' perso negli ultimi anni tra Chelsea ed Arsenal. Coi Gunners che l'hanno rispedito ai cugini londinesi dopo l'ultima annata deludente. Difficile perà che possa restare coi Blues, visto che non rientra nei piani di Enzo Maresca. Ecco perché può diventare un' occasione di mercato a prezzi tutto sommato non clamorosi (intorno ai 20 milioni). Motivo per cui il ds dei campani Manna ha già sondato il terreno, anche se l'elevato ingaggio in doppia cifra rappresenta un ostacolo alla trattativa, a meno di un robusto incentivo all'esodo da parte del club di Todd Boehly".



IL MATTINO - Napoli, le novità in attacco, difficile immaginare Lucca e Lukaku insieme

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sul modulo di gioco del Napoli, in particolare sulle scelte d'attacco e sulla possibilità di veder giocare Lucca e Lukaku insieme: "Nonostante i test, il 4-2-4 è un'idea che ora non è praticabile, difficile immaginare il Napoli con i due giganti là davanti. L'opzione alternativa al 4-3-3, ora, è il 4-2-3-1 in un quadro tattico in cui a fare pressing sono in cinque-sei. Le due amichevoli, con Lucca titolare, hanno dato la dimostrazione di quello che vuole sia il Napoli: gli azzurri dovranno cercare sempre un dominio offensivo. Magari non sempre semplice da trovare".



IL MATTINO - Napoli, Gilmour dovrà recuperare i giorni perduti, il punto della situazione

Il Mattino fa il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli: "Gilmour dovrà recuperare i giorni perduti: assente nelle sedute di corsa e di ripetute che secondo il piano del tecnico pugliese servono a mettere benzina nella gambe, ovvero a lavorare sulla tenuta e sulla resistenza. Gilmour non sarà, magari, disponibile già mercoledì pomeriggio, ma entro la fine della settimana è pianificato il suo reintegro con la prima squadra", scrive il quotidiano.



REPUBBLICA - Napoli, Conte studia nuove situazioni tattiche, come cambia la mediana

Il quotidiano La Repubblica analizza i primi cambiamenti tattici del Napoli realizzati da Antonio Conte: "Adesso il tecnico ha a sua disposizione due giocatori per ogni ruolo e può permettersi dunque il lusso di studiare nuove situazioni tattiche, che si sono già intraviste nelle prime amichevoli. La mediana azzurra ha aumentato ancora di più con l'inserimento di De Bruyne la sua qualità e saranno dunque fondamentali il possesso palla e il pressing alto, visto che nemmeno Anguissa è un vero e proprio incontrista. Per questo sta nascendo una squadra che sarà quasi costretta a dominare il gioco, alternando in caso di necessità al palleggio i lanci lunghi, avendo a disposizione due totem come Lukaku e Lucca", scrive il quotidiano.



Napoli, vertice di mercato tra Conte e AdL: Janlu e Ndoye nel mirino, ma senza fare follie

Dopo un mercato così va bene tutto o quasi, certamente si possono inseguire gli ultimi obiettivi senza affanno. E allora, nel vertice andato in scena all'hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, Antonio Conte e Aurelio de Laurentiis hanno definito i prossimi passi da fare per completare una rosa già di altissimo livello. Sulla lista del tecnico, in cima alla lista del tecnico, ci sono da tempo Ndoye e Janlu, ma per entrambi non si faranno follie. Il Bologna chiede 40 milioni, il Siviglia ne pretende 20: troppi. Se le pretese non saranno abbassate si cercherà altrove.

E le alternative ci sono: per l'esterno alto Federico Chiesa resta un nome possibile e caldo. Il Liverpool dovrebbe alla fine decidere di lasciarlo partire e, attorno a Ferragosto, potrebbe anche abbassare le pretese sul cartellino partecipando magari a coprire una parte del ricco ingaggio. Attenzione però: come detto nei giorni scorsi, se l'Atalanta dovesse far partire Ademola Lookman, l'ex Juve sarebbe il primo obiettivo dei bergamaschi. Oltre a Chiesa, scrive Pino Taormina sul Mattino, potrebbe tornare di moda Garnacho, già inseguito lo scorso gennaio. La sua stagione al Manchester United è stata tutto fuorché positiva, motivo per cui il suo addio ai Red Devils resta piuttosto probabile. Solo qualche mese fa la richiesta fu molto alta, adesso le pretese potrebbero ridimensionarsi parecchio anche se, sempre in Premier, al giocatore sembrerebbe interessato il Chelsea. Sterling, che a Conte piacerebbe molto, ha un ingaggio al momento insostenibile e il City non sembrerebbe disposto ad aiutare il Napoli pagandone una parte. Il che, chiaramente, congela la possibile operazione.

Se quindi per l'esterno alto non mancano alternative, dietro andrebbe ancora individuato un profilo da "accoppiare" a Janlu. Ma c'è ancora tempo: il mercato del Napoli è già stato sontuoso, e molto costoso (circa 120 milioni), così. Ora non resta che completarlo.



Roma, Gasperini chiedi rinforzi sul mercato: servono almeno 4-5 innesti

AAA rinforzi cercasi. È questo il mantra in casa Roma portato avanti da Gian Piero Gasperini dopo due settimane di ritiro. L'allenatore giallorosso, infatti, non ha usato mezzi termini dopo l'amichevole con il Kaiserslautern lasciandosi andare a una dichiarazione che lascia pochi dubbi d'interpretazione: "Quanti giocatori mancano? Non lo so, ditelo voi, io faccio la conta da maggio quando è finita la stagione. Questo non è un alibi, è la fotografia. Basta prendere chi è andato via e chi è assente e contarli. Che facciamo a fare la preparazione se mezza squadra va via? Spero che possiamo realizzare quello che abbiamo in mente. So che ci vorrà più di un mese".

In questo inizio di mercato, il ds Massara sta avendo qualche difficoltà a muoversi, complici anche dei paletti economici da dover rispettare. L'idea di Gasp e della società giallorossa è quella di inserire 4-5 giocatori da qui alla fine del mercato. Sia per sostituire quelli partiti (ed eventuali partenti), sia per tassellare definitivamente la rosa. Per ora, gli unici giocatori rimpiazzati a livello numerico sono Shomurodov con Ferguson, Paredes con El Aynaoui (che però Gasp vede più come trequartista che mediano) e Saelemaekers, rimpiazzato da Wesley che però tornerà subito in Brasile per completare delle questioni burocratiche. Al momento, complici anche gli infortuni, la rosa giallorossa è corta.

Il primo grande problema va risolto in attacco. Con Pisilli che sembra fare estremamente fatica nella posizione di trequartista, il ds Massara sta cercando un giocatore congeniale da regalare a Gasperini. Nella lista ci sono i nomi di Paixao e Raspadori, ma i 35 milioni chiesti dai club di appartenenza potrebbero essere uno scoglio difficile da superare. Nel frattempo vengono valutati altri nomi, come Tzolis e Fabio Silva. A questi va anche aggiunta la questione Angelino, con i giallorossi che cercano un suo vice dalle spiccate doti fisiche. La mancata cessione all'Al Hilal ha un po' rallentato il mercato della Roma.

Anche a centrocampo servono degli investimenti. Al momento, Gasperini può contare solamente su Cristante, Manu Koné, El Aynaoui e il jolly Pisilli. Per il ruolo di play, la Roma si era interessata a Deossa e Rios: il primo è vicino al Betis mentre il secondo ha scelto di sposare il progetto del Benfica. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Palinha, in uscita dal Bayern Monaco e proposto al ds Massara. In difesa, uno tra Hermoso e Kumbulla dovrebbe restare, con il secondo pronto a giocarsi le proprie carte per cercare di rimanere. L'uscita di Hummels verrà pareggiata con l'ingresso di Ghilardi, ma nella conta manca ancora un difensore centrale. E poi in porta, dove il ruolo di vice Svilar resta libero, ma presto potrebbe essere presto dallo svincolato Vasquez.