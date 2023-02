Al River - Soncino (CR) il 25 febbraio 2023 prende vita un altro party da non perdere. In console infatti come special guest c'è Stefano Pain (nella foto). Il suo sound è house, ma non solo. Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per DJ Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".



Anche per l'autunno inverno 2022 / 23 e per tutta la primavera '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Soncino (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di top dj come Ale Basciano, Botteghi, Samuele Sartini...



