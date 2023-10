Approvato dalla Giunta municipale il Piano delle opere pubbliche relativo al triennio 2024-26, documento contenente sia la previsione delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere, sia l’indice di priorità degli interventi. Giova dire che tutte le opere saranno realizzate senza far ricorso a mutui.

Tra le principali novità inserite il recupero dell’ex convento dei Cappuccini, che impegnerà somme per circa 900 mila euro per destinare l’immobile, oggi non utilizzato, a Centro polifunzionale per attività culturali. Nell’elenco anche interventi già in corso, come quello a piazza Marconi, ai Molini Lo Presti e all’ex Asilo Calcagno, che sarà trasformato nel Museo delle tradizioni marinare.

Altro intervento già aggiudicato è la riqualificazione dell’area antistante la Cittadella Fortificata, il cui rifacimento permetterà una migliore fruizione turistica e del Castello. Sempre nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR per la riqualificazione urbana, sono presenti i progetti riguardanti la via San Paolino, l’ex mercato coperto e il primo stralcio del parcheggio di via Impallomeni al Borgo.

Nel corposo documento anche il rifacimento dei marciapiedi cittadini e la bitumazione delle strade, cittadine e della periferia. Disposta dal servizio “Tutela dell’Ambiente e Verde Pubblico”, la pulizia di caditoie, cunette e pozzetti sulla via Libertà: per tale ragione con ordinanza del Comando di Polizia locale è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Libertà nei giorni 5, 6 e 9 Ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 16:30.