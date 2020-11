È avvenuto alle 23:01 di lunedì 16 novembre, orario della Florida (in Italia erano le 5 del mattino), l'attracco della seconda missione (la prima, come missione operativa) di una navetta Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che in quel momento stava sorvolando l'Idaho, dopo il suo lancio tramite un Falcon 9 (razzo vettore anch'esso prodotto da SpaceX) dallo storico "Launch Complex 39A (LC-39A)", situato presso il Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral in Florida, domenica 15 novembre (lunedì in Italia).

Gli astronauti della navetta, gli astronauti della NASA Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e l'astronauta della JAXA (l'agenzia spaziale giapponese) Soichi Noguchi, dopo un viaggio durato più di 24 ore sono adesso a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

La loro permanenza sulla ISS avrà una durata di 6 mesi. Il rientro è previsto nell'Oceano Atlantico al largo della Florida.

Quello conclusosi oggi è il primo dei tre voli programmati dalla Nasa con astronauti a bordo utilizzando una navetta Dragon fino al 2021.





Prossima navetta commerciale privata, che a breve seguirà le orme della Dragon di SpaceX, sarà la Starliner della Boeing.

Grazie ai partner commerciali per il trasporto di astronauti dal suolo americano, la Nasa potrà adesso intensificare i propri sforzi sullo sviluppo di un razzo e una capsula per il compito più impegnativo di riportare l'uomo sulla Luna, cosa che l'agenzia spaziale americana conta di fare entro la fine di questo decennio.